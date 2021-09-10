‘Memleketim' müzikali gündüz gösterimi ile sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi, ‘Memleketim' müzikalini 14 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde Antalyalı sanatseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan eserin müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait. Tarih içinden süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerin konu alındığı eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetecek.

Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı ‘Memleketim' müzikalinin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İnsan duygu ve davranışlarındaki derin anlamları hümanistik bir bakış açısıyla ele alan türküler, Türkiye'nin ortak kültürel dokusuna bir ayna tutarken Memleketim eserinde de bu ayna, sahneden seyircilere lirik, eğlenceli ve ironik bir anlatımla dönüyor.

Soprano Semiha Derya Boran, Özsu Özgür Deveci ve Tuğba Kubilay, tenor Fatih Şanal, bariton Ümit Burak Tekinay ve Toygarhan Atuner'in solist olarak sahne alacağı eser, Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirilen oturma düzeni ve sanatçı dizilimi ile güvenli bir ortamda ve tek perde olarak gerçekleştirilecek.