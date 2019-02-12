Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'ne Güçlü isimler

Dr. Mehmet Kabukçu ve Uz. Dr. Necmettin Korucuk, tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

Memorial Antalya Hastanesi akademisyen ve uzman kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Dr. Mehmet Kabukçu ve Uz. Dr. Necmettin Korucuk, Kardiyoloji Bölümü'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

Mehmet Kabukçu

Dr. Mehmet Kabukçu 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Dr. Kabukçu, 1996 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doçentlik unvanını aldı. 2004 yılında yine aynı üniversitede profesör olan Dr. Kabukçu, 2014 yılına kadar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlisi görevine devam etti. Özellikle kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisi, kateter ve anjiyografik girişimler, kalp görüntülemesi, koroner anjiyografi, balon ve stent uygulamaları, mitral kapak valvüloplasti (kapalı kapak ameliyatı), geçici ve kalıcı kalp pili uygulamalarıyla ilgilenen Dr. Kabukçu'nun 50'ye yakın ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

Necmettin Korucuk

Uz. Dr. Necmettin Korucuk 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2016 yılında yine aynı üniversitede kardiyoloji uzmanlığı eğitimini tamamlayan Uz. Dr. Korucuk, özellikle kardiyak kateterizasyon, anjiografi işlemleri, koroner anjiyo, stentleme, kalıcı pacemaker uygulamaları, transtorasik ekokardiyografi, transözefagial ekokardiyografi, 24 saatlik holter monitörizasyonu, efor stres testi, alt-üst ekstremite endovasküler tedavi, diz altı damarlarda toplam tıkanıklığıyla ilgilenmektedir.