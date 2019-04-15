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Memur-Sen İl Temsilcisi Çoban: "Üyelerimize istifa baskısı sürüyor"

Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Çoban, " Maalesef Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan üyelerimize baskı yapılmakta.

Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Çoban, " Maalesef Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan üyelerimize baskı yapılmakta. Bazı sendikalar, üyelerimizi Bem Bir-Sen'den istifa ederek kendi sendikalarına geçmeye zorlamaktadırlar. Şu ana kadar bazı üyelerimiz baskı ve tehditle istifa ettirilmiştir. Diğer üyelerimiz üzerindeki istifa baskısı da sürmektedir" dedi.


Memur-Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nın (Bem-Bir-Sen) üyelerine istifa edip kendi sendikalarına geçmeleri yönünde baskı yapıldığını ileri sürdü. Çoban, "Emeği ideolojik bir aparata dönüştüren, emeğe ve emekçiye saygısı olmayan zihniyet, 31 Mart seçimleri sonrası hortlamaya başlamıştır. Aynı baskı ve şiddet maalesef Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan üyelerimize de yapılmakta, bazı sendikalar üyelerimizi Bem Bir-Sen'den istifa ederek kendi sendikalarına geçmeye zorlamaktadırlar. Şu ana kadar bazı üyelerimiz baskı ve tehditle istifa ettirilmiştir. Diğer üyelerimiz üzerindeki istifa baskısı da sürmektedir" ifadelerinde bulundu.



"Demokratik tepkilerimizi ortaya koymaktan geri durmayacağız"


Yaşanan bu durumdan belediye başkanının haberdar olmamasının vahim bir durum olacağını şayet bilgisi var ise emekçilere baskı yapanlara çalışanların iradesine konulmak istenen bu ipoteke dur demesi gerektiğini vurgulayan Başkan Çoban, sendikal ilke ve değerlerle bağdaşmayan bu baskı ve tehditleri sürdürenlerin bunun siyasi, hukuki, ahlaki ve sosyal maliyetine katlanacağını öne sürdü. Çoban,"Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altına alınan hakların ayaklar altına alınması; belediye çalışanlarına karşı ayrımcılık suçunun işlenmesi; iş barışı ve huzurunun bozulması; bu şiddet, tehdit ve şantaja imkan verilmesi durumunda, buna sebep olan ve göz yuman bütün aktörler karşısında bütün yasal haklarımızı kullanmaktan ve demokratik tepkilerimizi ortaya koymaktan geri durmayacağımızı açık ve net bir şekilde buradan ilan ediyoruz. Memur Sen olarak üyelerimize sendikal şiddet uygulayan, ekmeği ile oynamaya kalkanları açık ve net bir şekilde uyarıyoruz. Bu gayr-ı meşru yol ve yöntemleri derhal terk edin. Türkiye bir hukuk devletidir ve hiç kimse hukukun üstünde değildir. Hiç kimse elindeki güce güvenerek hukuk dışına çıkma hak ve selahiyetini kendisinde görmesin. Hiç kimse, her türlü vesayetle mücadele etmeyi ilke edinmiş bir yapı olarak üyelerimizin hür iradesi üzerinde kurulmaya kalkışılan vesayete seyirci kalacağımızı aklından bile geçirmesin. Biz sürecin takipçisiyiz. Meydanı birkaç çapulcuya ve emek hırsızına bırakacak değiliz. Tehdit, şantaj ve baskılara bugüne kadar boyun eğmedik, bugün de yarın da boyun eğmeyeceğiz. Bu pabuçun bu kadar ucuz olmadığını defalarca gösteren bu aziz teşkilat bunu bir kez daha göstermekten bir an bile çekinmeyecektir" vurgusunu yaptı.

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