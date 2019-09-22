Memur-Sen İl Temsilcisi Çoban: "Zam memur vicdanından geçemedi"

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, 5.Dönem Toplu Sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla sonuçlandığını, yüzde 14 zam oranının hakem kurulundan geçmesine karşın memurların vicdanından geçemediğini ve sınıfta kaldığını söyledi. Çoban, “Milli gelirden bizim alacağımız pay, iki yıl için yüzde 14 olamaz. Enflasyon rakamlarının ortada olduğu, piyasanın kendini çok net olarak hissettirdiği zamlarla ve kamu görevlisinin belinin büküldüğü bir zeminde bizim yüzde 14 gibi bir zammı kabul etmemiz beklenmemelidir” ifadelerinde bulundu.

"Piyasa gerçekleriyle örtüşmüyor"

Çoban, "2020-2021 için 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 2 milyon 100 bin memur emeklisi olmak üzere 5,5 milyona yakın insanın, 20 milyonu bulan kitlenin, toplumun dörtte birini oluşturan nüfusun milli gelirden alacağı payı belirlemek için yoğun bir trafik, gayret ve mücadele süreciydi. İki yıl için toplamda yüzde 14'lük zam piyasa gerçekleriyle örtüşen bir durum değil. Biz Hakem Kurulundan; elektrik ve doğalgaz zamlarının art arda yaşandığı, ulaşım ve barınma giderlerinin yükseldiği, enflasyonun tahmin ve hedeflerin üzerinde çıktığı, alım gücünün düştüğü, pek çok gider kaleminde artış yaşandığı bir süreçte bütün parametrelerin dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir karar çıkmasını istedik ama bu olmadı. Türkiye'nin bu iki yıl içinde memurlarını göz önünde bulunduran yeni adımlara ihtiyacı var. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya, milletimize hizmet etmeye, kamu görevlilerinin sorunlarının çözümünü sağlamak için ter akıtmaya, doğruları söylemeye, yanlışa işaret etmeye, haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmeye, mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaya devam edeceğiz ancak hükümetin, nasıl ki belirli sektörlere teşvikler uyguluyorsa, kamu görevlilerini de bu yüzde 14'e mahkum etmeyerek teşvikleri öngörebilecek, paketleri devreye koyabilecek bir restorasyon sürecini mutlaka ve mutlaka planlaması gerekiyor” dedi.