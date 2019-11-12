İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Memur Sen'den 'Geleceğe Nefes' projesine destek

Memur Sen Antalya Temsilciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının ’Geleceğe Nefes’ temasıyla başlattığı fidan dikim seferberliğine destek verdi.

Memur Sen Antalya Temsilciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının 'Geleceğe Nefes' temasıyla başlattığı fidan dikim seferberliğine destek verdi. Zümrüt yeşili bir Türkiye için fidanlar toprakla buluşturuldu.


Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendikalar ve 81 il temsilciliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe Nefes” temasıyla gerçekleştirilen fidan dikimi seferberliği kapsamında Türkiye'nin 81 vilayetinde 11.11.2019 tarihinde, saat 11.11'de, toplam 11 milyon fidan ve ağaç geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturdu. Antalya'da Manavgat Taşağıl ormanı, Aksu-Kurşunlu, Kaş-Çeşme orman arazileri, Finike-Kumluca karayolu orta refüj ve sahil kesimi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi gibi alanlarda dikim gerçekleştirildi.



Amaç farkındalığı artırmak


Zümrüt yeşili bir Türkiye hedefi ile yola çıkan Bakanlığın bu projesi kapsamında fidan dikim etkinliğine katılan Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Çoban, Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak adına Tarım ve Orman Bakanlığı Geleceğe Nefes kampanyasına destek verdik" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.