Memur Sen'den yasa değişikliği talebi

4688 sayılı kanunun değişmesine ve doğru hükümler içermesine ihtiyaç olduğunu savunan Memur Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, “Toplu sözleşme masasında yetkili ile yetkisizin aynı masada oturmasının ve sendika üyesi ile üye olmayanın aynı haklardan yararlanmasının adil olmadığını her platformda dillendiriyoruz. Masada, hem temsilde hem pazarlık sürecinde hem de taraflar arasında adalet sağlanmalı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yapısı, işverenin hâkim olmasına değil kurulun gerçekten hakem olmasına göre şekillenmeli evrensel ilkelere ve sendikal hakların gereklerine uygun kurallar olmalı ve toplu sözleşmenin kapsamı geniş tutulmalı. Toplu Sözleşme ikramiyesinde artırımlı ödenmesi, yetkili sendikaya dayanışma aidatı verilmesi gündeme alınmalı, yasaya konulmalı. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek, sendikal zemini ve dolayısıyla demokrasimizi başka bir faza taşımış oluruz” dedi.

“Değerlere göre sendikacılık”

Sendikal yetki döneminde olduklarını belirten ve Memur Sen'in sendikacılığı diğerlerine göre değil, değerlerine göre yaptığını işaret eden Başkan Çoban, her zaman birleştirici olduklarını, ülkenin birliği için hiçbir sorumluluktan kaçınmadan, etnik, mezhepçi, bölgesel ve ideolojik sendikacılık yerine hizmet sendikacılığı yaptıklarını işaret etti.

Ramazan ayı ile ilgili de konuşan Mustafa Çoban, tüm Müslüman alemi açısından Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.