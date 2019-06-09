Memur-Sen'e göre açlık sınırı 2 bin 390 lira

Memur-Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, sendika genel merkezi tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 390 TL, yoksulluk sınırının ise 6 bin 532 TL olarak tespit edildiğini söyledi.

Memur-Sen Konfederasyonunun yaptığı araştırmaya göre Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 390 lira 86 kuruş, yoksulluk sınırının ise 6 bin 532 lira 26 kuruş olarak açıklandığını aktaran Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, Mayıs ayında Nisan ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,14'lük bir düşüş yaşandığını söyledi. Çoban, Mayıs ayında özellikle gıdada en büyük artışların yüzde 24,68 artışla yer fıstığı fiyatında, yüzde 24,34 artış ile limon, yüzde 22,26 artışla kivi, yüzde 18,91 artışla havuçta; en çok göze çarpan düşüşlerin ise yüzde 54,56 azalışla sivri biber, yüzde 45,42 azalışla kuru soğan, yüzde 33,30 azalışla salatalık, yüzde 28,74 azalışla domates, yüzde 27,97 azalışla taze fasülyede yaşandığını belirtti.

Giyim ve Haberleşme Madde fiyatlarında artış yaşandı

Sendikanın araştırmasına Mayıs ayında Nisan ayına göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 2,34'lük bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 6,42 artışla takım elbise, yüzde 5,65 artışla ceket, yüzde 5,65 artışla eşofman madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Nisan ayına yüzde 2,58 azalışla erkek sweatshirt, yüzde 1,25 azalışla erkek spor ayakkabısı madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Mayıs ayında Nisan ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,67'lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,83 artışla cep telefonu görüşme ücreti, yüzde 0,5 azalışla telefon onarımı madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında düşüş yaşandı

Aydınlanma madde fiyatında ise Mayıs ayında Nisan ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Mayıs ayında Nisan ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,71'lik bir artış gözlenirken; Mayıs ayında Nisan ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,96'lık bir artış oldu. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,35'lik bir düşüş gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 2,07 artışla tıraş malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 5,61 azalışla parfümler madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

Sağlık madde fiyatları da arttı

Mayıs ayında Nisan ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,27'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,42 artışla tansiyon aleti, yüzde 0,36 azalışla diş dolgu ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,22'lik bir artış olduğu belirlendi. Nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 4,99 artışla şehirlerarası otobüs ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 0,09 azalışla kargo gönderme ücreti fiyatında düşüş gözlemlendi.