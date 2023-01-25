"Memur yapacağız" yalanıyla dolandırıcılık yapan 9 kişi tutuklandı

Antalya merkezli farklı illerde kendilerini siyasi parti başkanı, devlet dairelerinde yetkili veya iktidar partisinde yetkili kişiler olarak tanıtan şahıslar, mağdurları belli bir ücret karşılığı kamu kurumlarında işe aldırmak vaadiyle dolandırdıkları ortaya çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Umut Avcıları" adı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Fiziki ve teknik takibe alınan şüphelilerin, Çankırı'da kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı amacıyla mülakat düzenleyecekleri tespit edildi. Mülakatın yapılacağı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Dolandırıcılık çetesinin üyesi olduğu belirlenen 3 şüphelide Antalya, Diyarbakır ve Çorum'da gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerden birinin muhtar, bir diğerinin ise memur olduğu tespit edildi. Şüphelilerden elde edilen sözde mülakat formları, mülakata girecek kişilerin bulunduğu isim listesi ve cep telefonlarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 'Umut Avcıları', çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.