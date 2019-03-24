Menderes Türel, kendisinin ve eşinin mal beyanını açıkladı

Türel, eşi ve kendisine ait mallara yönelik resmi internet sitesinde sahip olduğu mallara yönelik açıklamada bulundu. Menderes Türel'in açıkladığı beyan şu şekilde:

“Form Baskı Reklam Tur. San Tic. AŞ yüzde 50 hisse, Kepez Başköy Mahallesi 29 dönüm arazi, Ankara Oran'da 3+1 daire, İleri Gazetecilik ve Matbaacılık LTD yüzde 5 hisse, nakit 221 bin lira, bireysel emeklilik birikimi 755 bin lira"

Ebru Türel adına yapılan mal beyanı ise, “Form Baskı Reklam Tur. San Tic. AŞ yüzde 50 hisse, nakit 355 bin lira, bireysel emeklilik birikimi 407 bin lira, ziynet eşyası 250 bin lira"