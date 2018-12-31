Menderes Türel'e yılın belediye başkanı ödülü

Kent & Başkan Dergisi'nin yaptığı ankette Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Bölgesi'nin “En İyi Belediye Başkanı”, Antalya da “En İyi Kenti” seçildi.

Yerel yönetimlerin nabzını tutan derginin Türkiye'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyesi başkanlarının katılımıyla düzenlediği ‘Kent & Başkan 2018 Ödül Töreni' Bilecik'te yapıldı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine; Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanları ve kurum temsilcileri katıldı.

En iyi Kent en iyi Başkan

Derginin Büyükşehir Belediyesi Kategorisinde online olarak yapılan anket sonuçlarına göre Akdeniz Bölgesi'nin ‘En İyi Belediye Başkanı', projeleri ve hizmetleri ile Antalya'ya çağ atlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel oldu. Antalya da Akdeniz Bölgesi'nin “En İyi Kenti” seçildi. Bilecik'teki ödül töreninde, birincilik ödülünü Başkan Türel adına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ali Ergin, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun elinden aldı.