Menopoz sonrası kemik taraması ihmali kemik kırıklarına yol açıyor

Çağlar Karabaş, kadınlarda menopoz sonrası kemik taraması ihmalinin kırıklara yol açabileceğini belirterek, "Menopoz sonrası kırık risklerinin önlemlerini almalıyız. Kırık riskleri ölümle sonuçlanabiliyor" dedi.

Menopoz sonrası kadınlarda kemik taramasının önemine dikkat çeken Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nden Uzm. Dr. Çağlar Karabaş, menopoz ile birlikte kemik erimesinin yaşanabileceğini bu durumunda kırıklara yol açabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Karabaş, bu durumun önlenebileceğine değinerek tavsiyelerde bulundu.

Menopoz sonrası kemik taraması ihmalinin kırıklara yol açabileceğini belirten Uzm. Dr. Çağlar Karabaş, "Kemik taraması, menopoz sonrası kadınlarda yapılması gereken bir tahlildir. Çünkü kemik erimesi, menopoz sonrası sinirlilik, sıcak basması gibi semptomlar görülebilir. Özellikle kemik erimesi bulgusu önemli bir sorundur, kırıklara neden olabilir. Özellikle omurga kırıkları başta olmak üzere kalça kırıkları, el bileği kırıkları gibi kırıklar görülebilir. Bu kırıklar normalde küçük bir travmayla oluşmayacak bir kırıkken, kemik erimesi ile kırıklarda daha sıklıkla oluşmaktadır. Bu önlenebilir bir durum. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda yapılacak tahlil ve tetkikler sonrasında mevcut durumlar telafi edilebilirse önlenebilir" diye konuştu.

"Düzenli egzersiz önem taşıyor"

Dr. Karabaş, menopoz sonrası oluşabilecek bu durumun düzenli egzersiz, besin takviyesi ve D vitamini ile önlenebileceğine işaret ederek, "Düzenli egzersizi sıklıkla öneriyorum. Bunun dışında besin takviyesi almak önemlidir. Kalsiyum menopoz sonrası vücuttan çekilmekte ve kemiklerin içerisi bir bal peteği gibi boşalmaktadır. Bu nedenle kemikler daha kırılgan olmaktadır. Böyle durumlarda özellikle kalsiyum içerikli süt ve süt ürünleriyle beslenmek önem taşımaktadır. Bunun dışında D vitamini kullanımını öneriyorum. Özellikle açık havalarda güneşlenmek de çok önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.

"Menopoz sonrası 1-2 yılda bir yapılmalı"

Kemik taramasının menopoz sonrası 1-2 yılda bir yapılması gerektiğine dikkat çeken Karabaş, "Kemik taraması, günümüzde çok sık kullanılıyor. Dexa diye isimlendiriliyor. Dexa, özellikle menopoz sonrası kadınlarda daha sık olmakla birlikte, kronik hastalığı olanlarda menopoz öncesi de yapılabilmektedir. Dexa'nın herhangi bir zararı bulunmuyor. Hızlı, ulaşılabilir, kolay ve çok az radyasyon içeren bir görüntüleme yöntemidir. Menopoz sonra kadınlarda 1-2 yılda bir yapılması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

"Menopoz sonrası kırık risklerinin önlemlerini almalıyız"

Durumun erkeklerde de 65 yaş ve üzerinde görülebileceğini söyleyen Karabaş, "Kemik erimesinin kadınlarda daha sık görülmesinin nedeni, menopoz sonra östrojen hormonunun çekilmesinden kaynaklı oluyor. Kemik yoğunluğunun kadınlarda daha az olmasından dolayı kadınlarda daha sık görülüyor. Ancak bu durum erkeklerde de sık görülebiliyor. Erkeklerde belirli bir yaştan sonra kemiklerdeki kalsiyum miktarının azalmasından dolayı buna bağlı olarak kırıkların oluştuğu görülebilmektedir. Erkeklerde de özellikle 65 yaş ve üzerinde sıklıkla kemik taramasını öneriyoruz. Menopoz sonrası kırık risklerinin önlemlerini almalıyız. Kırık riskleri ölümle sonuçlanabiliyor" şeklinde konuştu.