İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merdiven altı kırtasiye ürünlerindeki tehlikeye dikkat

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Eğitim Komisyonu Üyesi Cemil Abay , kırtasiye alışverişi için veliler ve öğrencileri uyardı.


Kırtasiye alışverişlerini mutlaka denetlenen ve güvenli malların satıldığı, merdiven altı ve sağlıksız ürünlerin satılmadığı kırtasiyelerden alınması gerektiğini vurgulayan Abay, 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılı birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar için 2 Eylül'de başladığını hatırlattı. Özellikle merdiven altı ve kalitesiz olan kırtasiyede çocuklara zararlı olabilecek maddelerin olduğuna dikkat çeken Abay, sağlıkçıların bu zararlı maddelerin çocuklarda cilt alerjilerine, kurdeşene ve kansere neden olabileceğini belirttiklerini hatırlattı. Abay, kırtasiye ürünü alırken bilinen markaların tercih edilmesi ve denetlenen yerlerden alınması gerektiğini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.