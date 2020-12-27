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Merhum Kore gazisinin madalyası eşine verildi

Merhum Kıbrıs Gazisi İbrahim Acar’ın milli mücadele madalyası ve beratı Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz tarafından eşi Hörü Acar’a takdim edildi.

Merhum Kıbrıs Gazisi İbrahim Acar'ın milli mücadele madalyası ve beratı Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz tarafından eşi Hörü Acar'a takdim edildi.


Kaymakamlık makamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İlçe Müdürü Mehmet Sülekoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz," 1974 yılında Kıbrıs'ta soydaşlarımızın yaşadığı soykırıma son vermek ve oradaki soydaşlarımızı özgürlük ve bağımsızlıklarına kavuşturmak için Türkiye Cumhuriyeti olarak bir barış harekatı düzenledik. Bugün Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti varsa o barış harekatı sonucundadır. O barış harekatında canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir. Onun için ne kadar teşekkür etsek, minnet duysak azdır. Bugün de KKTC devletinin Kıbrıs Barış Harekâtında gösterilen, fedakârlıklardan ötürü bir teşekkürü olarak milli mücadele madalyası ve beratını tevcih ettik” dedi.

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