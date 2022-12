Mert Hakan Yandaş: “Takımda bir otorite var”

Fenerbahçe'nin Antalya kampını ve hazırlık maçlarını değerlendiren Mert Hakan Yandaş, “Bizim için çok kıran kırana geçen, ligdeki gibi hatta daha sert maçlarda oynamak bizim için önemliydi. Maçların hepsini kazandığımız için mutluyuz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Fenerbahçe, Antalya kampında hem Alanyaspor hem de Salarnitana ile hazırlık maçı oynadı. İki maçtan da galip ayrılan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kampın kısa ama etkileyici ve yorucu olduğunu belirten Mert Hakan Yandaş, kampta güzel bir ortam olduğunu söyledi. Ligdeki maçlar kadar sert hazırlık maçlarını oynadıklarını ve bu maçlardan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Yandaş, Fenerbahçe adına her şeyin çok iyi gittiğini, başaracaklarına inanan bir ekip olduklarını söyledi.

“Henüz hazır değilim”

Sakatlık sürecini değerlendiren Mert Hakan Yandaş, “Geçen yıl çok güzel bir sezonun ardından bu yıl kendime koyduğum hedeflerle çok özel bir sezon yaşamak istiyordum. Sezon başı hazırlık kampında yaşanan talihsiz bir sakatlık sonrası adaptasyon süreci oldu. Bunu yaşarken şansız bir temasla oluşan diz sakatlığı oldu. Bu kadar özel bir sezonu dışarıdan izlemek beni üzdü. Şu anda geri dönmeye çabalıyorum. Hocam da sağ olsun hazırlık maçlarında bana şans vererek takıma adapte etmeye çalışıyor. Henüz hazır değilim. Biraz daha bir sürecim var. Her şey şu ana kadar benim adıma çok iyi gidiyor” dedi.

“Sert ama babacan gelmesi bütün birlikteliği, samimiyeti oluşturuyor”

Röportaj sırasında İrfan Can Kahveci'nin Mert Hakan Yandaş'a, Fas ve Portekiz arasında oynanan maçın skorunu söyleyerek şakalaşması üzerine Yandaş, “Bu konuda çok yalnızım. Ben Ronaldo'cuyum. Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırmak istemiyorum, ikisi de inanılmaz seviyedeler. Ronaldo'nun dört dörtlük tek futbolcu olduğunu düşünüyorum. Güzel bir atışma var, maçları beraber izliyoruz. Az kalsın Messi evine dönüyordu ama olmadı. İrfan Can Kahveci de bugün inanılmaz bir gol attı. İrfan Can, ‘Gol atarsam Messi sevinci yapacağım' dedi" diye konuştu.

Trabzonspor maçından önce Ziraat Türkiye Kupası maçının kendileri için daha önemli olduğunu belirten Mert Hakan Yandaş, bütün kupalara talip olduklarını söyledi.

Takımın başında otorite olduğunu belirten Mert Hakan Yandaş, süre alan her oyuncunun Fenerbahçe'ye odaklandığını kaydetti. Bunu sağlayan bir otorite olduğunu vurgulayan Yandaş, “Bizim hocaya inanmamız. Onun bize sert ama babacan gelmesi bütün birlikteliği, samimiyeti oluşturuyor. Bundan önceki yıllarda da bu ortam vardı ama diyaloğu kuramamıştık. Fenerbahçe'nin içinde hiçbir zaman bahsedilen kadar kötü bir şey yoktu. Bu sene takıma yardımcı olmak için bir an önce sahalara dönmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Taraftarların söylenenlere değil yapılanlara bakması gerektiğini ifade eden Yandaş, “Ben hep söylüyorum Kadıköy'de kaybetme ihtimalimiz yok. Taraftarın gücü inanılmaz. Söylenenlere değil yapılan ve verilen reaksiyonlara baksınlar. Herkes bu takıma katkı sağlamak istiyor. Biz birlikte kaldığımız sürece bize kimse engel olamaz. Buna inanıp, bu şekilde devam etsinler. Bu sezon bizim arkamızda inanılmaz duruyorlar. Bu yüzden taraftara çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.