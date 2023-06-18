Mesire alanında tepki çeken görüntüler

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Koru Mahallesi'nde bulunan Fener Mesire Alanı'nın bakımsız hali ve çöplerle kaplı olması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Gazipaşa'da geçtiğimiz yıllarda Orman İşletme Müdürlüğünden kiralanarak Gazipaşa Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapılan Koru Mahallesi'ndeki Fener Mesire Alanı'nın hali içler acısı durumda. Bir süre özel olarak işletilen ve ardından Gazipaşa Belediyesi'nin kontrolüne geçen mesire alanı, bakımsız hali ve çöp yığınlarıyla tepki çekiyor. Sorumsuz vatandaşlar tarafından kirletilen ve adeta terk edilen mesire alanındaki bankların söküldüğü, kırıldığı ve yakıldığı görüldü. Söz konusu alanı kirletenlere tepki gösteren vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.