Mesire alanından 265 kilogram çöp toplandı

Döşemealtı Belediyesinin öncülüğünde çevre temizliğine farkındalık oluşturmak adına Karaman Mesire Alanı'nda çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. Gönüllülerin katıldığı etkinlikte 265 kilogram çöp toplandı.

Döşemealtı Belediyesi öncülüğünde, Decathlon Türkiye ve Özel Şelale Termessos Hastanesi işbirliğiyle, destekçi ve gönüllülerle birlikte Dünya Temizlik Günü kapsamında doğadaydık. Döşemealtı Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Nar Masa ve Döşemealtı Gençlik Meclisi gençvekillerinin katılımıyla Karaman Mesire alanında doğa temizliği gerçekleştirildi. Mesire alanında iki ayrı noktadan çalışma yapan belediye ekipleri ve gönüllüler, piknikçiler tarafından çöp yerine doğaya bırakılan pet şişe, cam şişe, pet bardaklar ile diğer atıkları topladı. Mesire Alanında toplanan çöpler arasında otomobil lastiklerinin de çıkması dikkat çekti. Çevreci gönüllüler tarafından 265 kilogram çöp toplandı.

Bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Temizlik bilincinin yerleşmesi için çalışıyoruz. Bu kadar çok çöpü ait olduğu yere, yani çöpe göndermemizde payı olan ekip arkadaşlarıma ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Daha temiz bir gelecek, yaşanabilir bir dünya ve temiz çevre için ele verip doğayı temizlemeye devam edeceğiz" dedi.