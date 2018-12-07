Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu'ndan narenciye arazisinin tahsisine tepki

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, kent merkezindeki, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından kullanılan 203 dönümlük narenciye bahçesi alanının Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı'na devredildiği iddialarına tepki gösterdi.

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, temsilcileri alanın vakfa devredildiği iddialarını BATEM yerleşkesinde yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Kurul adına basın açıklamasını okuyan Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, şehrin ortasında tek kalan Antalya'nın simgesi narenciye ağaçları ile dolu 203 dönümlük yeşil alanın mülkiyetinin hazineden Hamidiye Vakfı'na devredildiğini üzülerek öğrendiklerini söyledi.

"Amacına uygun kullanılsın"

447 ada 4 parsel üzerinde BATEM tarafından kullanılan 203,703 metrekarelik alanla ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamadan bilgiler veren Çavdar, “Vakıflar devir işlemi olduğunu belirtmiş ancak parselin yeni malikinin Hamidiye Vakfı ile ilgili ayrıntılı açıklama yapmamıştır. BATEM Türkiye'nin önemli araştırma kurumlarından biridir. Alanı 1930 yıllardan beri kullanan BATEM'in çalışmalarını önemsiyor ve tarımsal çalışmalarına devam etmesini talep ediyoruz” dedi.

Çavdar, alanın yapısına uygun olarak kullanılmasını her türlü imar revizyonu ve yapılaşmaya açılmasını doğurabilecek proje çalışmalarından uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Bu alanın tarımsal AR-GE faaliyetleri dışında kullanılmasının hata olacağını dile getiren Çavdar, kentin ortasındaki bu yeşil alanın korunması gerektiğini bildirdi.

Narenciye alanının mutlaka korunması gerektiğini vurgulayan Çavdar, bu konuda uygulanacak farklı tasarruflar karşısında Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak gerekeni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından Eşgüdüm Kurulu üyeleri, alanda incelemelerde bulundu.