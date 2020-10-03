MEST kurslarına kayıtlar başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına (MEST) kayıtlar başladı. 14 merkezde 43 branşta açılacak kurslara yeni dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun ilgili kararı uyarınca 65 yaş ve üzeri ayrıca kronik hastalığı bulunan kent sakinlerinin kayıtları yapılamayacak.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte gerçekleştirdiği mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına kayıtlar başladı. 9 Ekim'e kadar devam edecek kayıtlar Muratpaşa Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.muratpasa-bld.gov.tr e-belediye hizmetleri bölümünden online olarak yapılacak.

Covid-19 pandemisi dolayasıyla sınırlı sayıda başvurunun kabul edileceği kurslara Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun ilgili kararları doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ayrıca kronik hastalıkları bulunan Muratpaşa sakinlerinin kayıtları yapılamayacak.

Muratpaşa Belediyesi, yeni dönemde 43 branşta kurs düzenleyecek. Kurslar, Şirinyalı, Meltem, Meydankavağı, Kızıltoprak, Kışla, Soğuksu, Konuksever, Ermenek gibi mahallerde bulunan kurs ve hobi merkezlerinin yanı sıra Değirmenönü Kültür Merkezi ve Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin de (ASSİM) aralarından bulunduğu 14 noktada düzenlenecek.

Bu yıl açılacak kurslarda klasik Türk müziğinde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biri olan bendir, Mezepotamya ve İran coğrafyasında kullanılan yine bir vurmalı çalgı olan erbane eğitimlerinin yanı sıra bağlama, gitar, keman, yan flüt kursları verilecek. Müzik kurslarının yanı sıra ahşap, taş boyama, diksiyon, mozaik, fotoğrafçılık gibi hobi ve mesleki eğitim kursları bu yıl da devam edecek. Muratpaşa Belediyesi'nin yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kursları da bu eğitim yılında öğrenci kabul edecek.