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Mesut Kocagöz'ün Büyükşehir'de tüm görevlerine son verildi

AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Mesut Kocagöz’ün Büyükşehir’deki tüm görevlerine son verildiği bildirildi.

AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Mesut Kocagöz'ün Büyükşehir'deki tüm görevlerine son verildiği bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Kocagöz'ün bir süreden beri parti disiplinine, siyasi ilke ve nezakete aykırı başka siyasi partiler ile görüşmeler yaptığı iddiaları üzerine Başkan Türel tarafından tüm görevlerinden alındığı bildirildi. Mesut Kocagöz, ANET Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Antalya Hayvancılık A. Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekteydi.

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