Mete bebek hayata tutunmak için yardım elini bekliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde kalp damarları ters olarak dünyaya gelen, akciğer ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle birçok operasyon geçirdikten sonra ameliyatla kafatasına şant takılan 3 aylık Mete bebek, hayata tutunmak için yardım ellerinin uzanmasını bekliyor.

Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan Buse ve Gökhan Yıldırım çiftinin bebekleri Mete, 3 ay önce kalp damarları ters olarak dünyaya geldi. Yaklaşık bir aylıkken Başkent Üniversitesi Konya Hastanesinde açık kalp ameliyatı olan Mete bebeğin rahatsızlıkları bitmedi. Kalp kasılmasından dolayı 15 gün önce anjiyo olan ve akciğeriyle böbrekleri işlevini yitirmeye başlayan Mete bebeğin kafasına son olarak şant takıldı. Yaşam mücadelesi veren Mete bebeğin ailesinin ekonomik sıkıntılarından dolayı tedavisine devam edilemedi. Maddi zorluklar yaşayan aile Mete'nin tedavi masraflarının karşılanması için yardım ellerinin uzanmasını bekliyor.

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz, çok çaresiziz"

Eşinin kredi çektiğini ve işsiz kaldığından dolayı bebeğinin masraflarını karşılayamaz halde geldiklerini, evlerindeki hemen hemen bütün eşyaları sattıklarını söyleyen anne Buse Yıldırım, çok çaresiz olduklarını ifade etti. Anne Yıldırım, "Eşim 4 aydır işsiz ve maddi sıkıntımızdan dolayı bebeğimizin tedavisini yaptıramaz hale geldik. Sadece sıvı mamayla beslenebiliyor o da 700 TL'ye satılıyor. Evde satmadığımız bir şey kalmadı. Masraflarını karşılayamaz hale geldik, çok zor durumdayız. Bir süre sonra tekrar hastaneye gidip anjiyo yaptırmamız lazım ama en az bin 650 TL gidiyor ve buna gücümüz kalmadı artık. Bebeğimin evdeki maması da bitmek üzere ne yapacağımızı bilmiyorum, çok çaresiziz. Biz bebeğimizin kurtulması için yardım ellerinin uzanmasını bekliyoruz" dedi.