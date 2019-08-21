Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, çiftçileri bilgilendirdi

Meteoroloji Antalya 4'üncü Bölge Müdürlüğü, tarım sektörüne verdiği hizmet ve ürünlerin tanıtım toplantısını Korkuteli'nde gerçekleştirdi.

Korkuteli Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, Tarım İlçe Müdürü Selda Sert, Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, Sulama Birliği Başkanı Semra Torun, Hasan Pırıltı, Mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Toplantıda, Meteoroloji Bölge müdürlüğünün, Korkuteli'nde tarım sektörüne verdiği hizmet ve ürünlerin yer aldığı tanıtım izletildi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, birçok sektöre hizmet veren meteorolojinin özellikle Antalya'da tarım sektörü için önemine dikkat çekti ve toplantıları ile kendilerini bir nevi sınava tabi tuttuklarını söyledi. Öztürk, kurumun altyapısı, yatırımları, yetenekleri, son teknolojik yenilikler, iklim değişikliği konusunda bilgi verdi. Birçok sektöre hizmet veren meteorolojinin özellikle Antalya ve Korkuteli'ndeki tarım sektörü için önemine dikkat çekti.

Daha sonra söz alan Antalya Meteoroloji Bölge müdürlüğü Şube Müdürü Murat Güler, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olarak uluslararası işbirlikleriyle birlikte çevre, orman, tarım, kara-hava ve deniz ulaşımı, enerji, sanayi, turizm, savunma, ekonomi, sağlık, adalet başta olmak üzere tüm sektörlere kaliteli hizmet verdiklerini anlattı. Güler, " Yağış, rüzgar, sıcaklıklar, nem, basınç, görüş uzaklığı, bulutluluk, buharlaşma, güneşlenme, radyasyon, deniz suyu sıcaklığı, yukarı atmosfer gözlemlerini yurt genelinde daha da yaygınlaştırarak doğru bir şekilde yapmak, zamanında kullanıcılara ulaştırmak için çalışıyoruz. Hava tahminlerini ve uyarıları (yağış, sıcaklık, rüzgar, nem, bulutluluk, görüş mesafesi, basınç, deniz dalga yüksekliği ve periyodu vb.) daha lokal, zamanı daha belirgin ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek için çaba harcıyoruz. Ülkemizin iklim değişikliğine yönelik alacağı önlemler, küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini izlemek ve araştırma çalışmaları yapıyoruz. " dedi.