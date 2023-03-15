İhlas Haber Ajansı

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Meteoroloji, Antalya'yı "turuncu kod" ile uyardı

Meteoroloji, Antalya için "turuncu kodlu" uyarı yaptı.

Meteoroloji, Antalya için "turuncu kodlu" uyarı yaptı.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'da bulunan vatandaşları il merkezi ve doğu ilçeleri için yarın öğleden sonra beklenen şiddetli yağışlara karşı tedbirli olunması yönünde 'turuncu kod' ile uyardı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından da kentte oturanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderildi. AFAD, gönderilen mesajda, "Meteorolojiye göre yarın Antalya'da çok kuvvetli yağış ve yükseklerde kar var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve buzlanmaya karşı tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

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