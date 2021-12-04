Meteoroloji tarafından ‘turuncu' kod ile uyarılan Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ‘turuncu' kod vererek sağanak yağmur ve sel karşısında uyardığı Antalya'da turistler Konyaaltı sahiline gelerek soğuk havada yağmur altında denize girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı ‘turuncu' kod vererek dün uyarmıştı. Yazılı olarak yapılan uyarıda, “Cumartesi sabah saatlerinden itibaren merkez ve batı ilçelerinde genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı” ifadelerine yer vermişti.

15 derece soğukta denize girdiler

Uyarının ardından Antalya'da vatandaşlar güne sağanak yağmur ile uyandı. Zaman zaman etkisini arttıran ve azaltan yağmurda şuana kadar bir olumsuzluk yaşanmadı. Öte yandan hava sıcaklığının 15 derece ve verilen ‘turuncu' kod uyarısına aldırış etmeyen turistler yine Konyaaltı sahiline koştu. Sahile gelen turistlerden birçoğu yürüyüş yaparken bazıları da kumsal üzerinde denizi izledi. Rusya'dan tatile gelen 2 kişi ise denize girdi.

Suyun soğuk olmadığını belirten turist, Antalya'yı da çok sevdiğini söyledi.