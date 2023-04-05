Meteorolojiden Antalya'ya kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, bin 400 metre üzeri yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışları beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, bin 400 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Başta Antalya-Konya yolunun yüksekleri olmak üzere ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."