Metruk binadaki yangında evsiz adamın eşyaları küle döndü

Antalya'da evsiz şahsın yaşadığı metruk gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evsiz şahsa ait eşyalar ise küle döndü.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2866. Sokak'ta evsiz bir şahsın kaldığı metruk gecekonduda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında gecekondu ve evsiz şahsa ait eşyalar küle döndü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.