Metruk gecekondu yangını mahalleliyi korkuttu

Antalya'da metruk gecekonduda çıkan yangın, mahalleliyi tedirgin etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi 568 sokak üzerindeki metruk gecekonduda, bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yakın kısımdaki apartmanlara sıçrama ihtimali bulunan yangında, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Mahalle sakinlerini tedirgin eden yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Polis ekipleri yangının çıkışını belirlemek için inceleme başlattı.