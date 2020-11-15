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Mevsimin ilk karı Beydağları'na yağdı

Antalya’nın yaylası Korkuteli’nde mevsimin ilk karı Beydağları’na yağdı.

Antalya'nın yaylası Korkuteli'nde mevsimin ilk karı Beydağları'na yağdı. Beydağları'nın zirvesi beyaza bürünerek eşsiz bir manzara oluşturdu.


Korkuteli Beydağları'na mevsimin ilk karı yağdı. İlçe merkezinin yüksek yerleri beyaza bürünürken, 3 bin rakımlı Beydağları beyaza büründü. Zirvesi beyaza bürünen Beydağları eşsiz bir manzara oluşturdu. Uzun süredir bahar havasının yaşandığı ilçede, yüksek kesimlere kar düşmesiyle birlikte sıcaklık hissedilir derecede azaldı. 3 bin rakımlı Beydağları'nın zirvesi beyaza bürünürken, vatandaşlar kış hazırlığına başladı. Kış mevsiminin bu yıl geç geldiğini belirten vatandaşlar, yüksek kesimlere kar yağmasının ilçe merkezine de kısa sürede kar yağacağının habercisi olduğunu söyledi.

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