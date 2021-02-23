İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mevsimlik işçilerin kaldığı ev küle döndü

Antalya’nın Aksu ilçesinde sobadan çıkan kıvılcımlar, bir evi küle çevirdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde sobadan çıkan kıvılcımlar, bir evi küle çevirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 316 Sokakta bulunan evde, sobadan çıkan kıvılcımların sıçraması sonucu yangın çıktı. Bu sırada evde kalan iki genç kardeş, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevler tüm evi kaplamaya başlayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evdeki iki kardeşin Konya'dan geldiği ve mevsimlik işçi olarak çalıştıkları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.