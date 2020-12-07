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Meyve yüklü tır devrildi: 3 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meyve yüklü tır, yağışlı havada kayganlaşan yolda devrildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meyve yüklü tır, yağışlı havada kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, tırdaki meyveler yola saçıldı.


Kaza, Korkuteli-Elmalı karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmalı istikametinden Korkuteli istikametine gelen Mustafa Karga (29) idaresindeki 64 BN 326 plakalı meyve yüklü tır, yağışlı havada yolun kaygan olması nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazada aracın sürücüsü Mustafa Karga ile yanında bulunan Mesut Demirel 35) ve Murat Dinç (47) yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü ve yolcular, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elmalı-Korkuteli yolu ise etrafa saçılan meyvelerden dolayı ulaşıma kapandı.

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