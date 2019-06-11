Mezar taşının üzerinde telefon numarasını gören şaşkına dönüyor

Mermerin üzerine telefon numarasını da yazan Çetin, "Ara sıra mesaj da çekersiniz, ben duyarım" dedi.

Antalya'da yaşayan Mehmet Çetin 12 yıldır mermer ve mezar hizmetleri işi yapıyor. Çetin, cenazelerin yanı sıra kendi mezar taşını yaparak oldukça dikkat çekti. Son zamanlarda ailesi, çevresi ve yoldan geçenlerden ilginç tepkiler aldığını ifade eden Çetin, ihtiyaç olan bir iş yaptığını dile getiren Çetin, işlerin yoğun gittiğini söyledi.

Mermerin üzerine adını, soy adını ve telefon numarasını yazdığı ifade eden Çetin, çok dikkat çektiğini ve birçok kişi kaldırmasını istediğini aktardı. "Erken değil mi, nereye gidiyorsun, öldün mü?" gibi şakalara maruz kaldığını anlatan Çetin, "Dikkat çekmek için tabela yerine isim soy isim yazsın istedim, kendim hazırladım. Birçok kişi de gelip fotoğraf çekiyor. Herkes çok şaşırıyor. Tanımayanlar 'adam neden telefon numarasını yazmış' diyor. Genellikle gülüşüyoruz. Ailem de şakacı olduğumu bilir, onlar da çok güldü" şeklinde konuştu.

Çetin, öldüğü zaman mezar taşının hazır olmasının da bir avantaj olduğunu kaydederek, numarayı soranlara "Ara sıra mesaj da çekersiniz, ben duyarım" dediğini ve güldüklerini anlattı.

Megastar Tarkan'ı da mezar taşına kazıdı

Mermerin üzerine resim çalışması yaptıklarını ve gelişen teknolojiyle beraber insanların daha farklı taleplerinin ortaya çıktığını ifade eden Çetin, "Klasik mezar yaptırmaktan çıkıldı. Bize genellikle çizim yaptırmaya geliyorlar" diye konuştu.

Mermerlerden birine de Megastar Tarkan'ın resmini yapan Çetin, "Aa ölmüş mü?" diyorlar. Ama sadece mizansen amaçlı yaptık. Çok fotoğraf çeken var" ifadelerinde bulundu.