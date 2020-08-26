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Mezarlıklara bakım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerdeki mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda temizlik ve bakım çalışması yapılan Gündoğmuş Karaisa Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarlıkları da bakımdan geçirilip, Türk bayrakları yenilendi.


Mezarlıklarda ot temizliği, budama, yürüyüş yollarının bakımı ile ilaçlama çalışmaları da yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gündoğmuş'un Karaisa Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta temizleme ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerin kabirlerinin de bakımını ve çevre temizliğini gerçekleştirip Türk bayraklarını yeniledi.

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