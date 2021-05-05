Mezarlıklara yaz temizliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, 19 ilçedeki mezarlıklarda temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm cenaze hizmetlerinde 7/24 esasıyla hareket eden Büyükşehir ekipleri, mezarlıklarda çalışma yürütüyor.

“Ot ilaçlaması”

Büyükşehir ekipleri, Korkuteli'nde Çukurca, Leylek Karakuyu, Yakaköy, Çaykenarı, Köseler, Kemerağzı, Karataş, Garipçe, Bozova, Çomaklı, Yelten, Yeşilyayla, Gümüşlü, Akyar, Küçükköy, Kargın, Esenyurt, Bayat, Bayatbademleri, Söğütcük, Yazır, Tatköy, İmrahor ve Kargalık mahalle mezarlıklarında ot ilaçlaması yaptı. Gazipaşa'da 53 mahallenin tüm merkez mezarlıklarının temizlikleri tamamlanırken diğer mezarlıklarda rutin bir şekilde temizlik devam ediyor. Gündoğmuş'ta Ortaköy, Bademli, Senir Mahallesi, Karaisa ve Serinyaka mahalle mezarlıklarında yabani ot ve çalı temizliği yapıldı. İbradı'da 9 mezarlıkta bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından Finike ilçesi Arif Mahallesi'nde bulunan Merkez Mezarlığı, Çatallar Mezarlığı ve Akyaka Mezarlığı'nda çevre düzeni için demir kapı monte edildi. Hasyurt Mahallesi Yarbaşı Cami'nin çevre düzenlemesi de yapıldı.Finike Yuvalı Mahallesi Yuvalı Mezarlığı, Turunçova Mahalle Bağyaka Mezarlığı, Alacadağ Mahallesi Alacadağ mezarlıklarına Büyükşehir Belediyesi tarafından namaz kılma alanları yapıldı. Öte yandan Akseki ilçesinin 51 mahallesinde yer alan 150 mezarlıkta da temizlik, ot ilaçlaması, bakım-onarım çalışmaları devam ediyor.