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Mezarlıklara zarar verdi, Türk bayraklarını söktü, "Moralim bozuktu" dedi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde mezarlıklara zarar veren ve şehit mezarlarındaki Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde mezarlıklara zarar veren ve şehit mezarlarındaki Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı. Şüpheli alınan ifadesinde, moralinin bozuk olduğunu bu sebeple mezarlara zarar verdiğini ve şehit mezarlarında bulunan 2-3 adet Türk bayrağını direklerden sökerek aldığını, nereye attığını bilmediğini söyledi.


Olay, 22 Aralık günü saat 10.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Yeniköy Mezarlığında yaşandı. Mezarlara zarar verme olayı meydana geldiği bilgisi elde edilmesi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.


25 adet mezarın mezar taşlarının kırıldığı, tahrip edildiğinin görülmesi üzerine, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda daha önceden de “İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme” suçundan hakkında adli işlem yapılan A.Y. yakalanarak gözaltına alındı. A.Y. alınan ifadesinde, moralinin bozuk olduğunu bu sebeple mezarlara zarar verdiğini ve şehit mezarlarında bulunan 2-3 adet Türk Bayrağını direklerden sökerek aldığını, nereye attığını bilmediğini söyledi.


A.Y., cumhuriyet savcısının talimatıyla “Mezarlıklara Zarar Verme”, “Açıktan Hırsızlık”, “2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na Muhalefet Etmek” suçlarından hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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