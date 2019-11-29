Mezun olduğu okulunda yazar olarak söyleşi yaptı

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı mezunu olan ‘Zencefil Tarçın Bal' kitabının yazarı Kübra Gürkan, öğrencilerle bir araya gelerek bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yaklaşık on yıl önce Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama programından mezun olan Gürkan; kitabını, çıkış hikayesini ve öğrencilik yıllarını anlattı. Bu sıralarda otururken hayallerinin ve hedeflerinin olduğunu belirten Gürkan, mezun olduktan sonra hayallerinin peşinden gittiğini ve hayallerinden asla vazgeçmediğini söyledi.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği söyleşinin ardından imza etkinliği gerçekleştiren Gürkan, seçtiği 5 öğrenciye imzalı kitabını hediye etti. Etkinlik sonunda teşekkür belgesini de on yıl önce kendisine ders veren Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Şevki Akay'dan aldı.