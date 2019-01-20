MHP 24 Ocak'ta Belediye Başkan adaylarını tanıtıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)31 Mart Yerel Seçimlerdeki tüm adaylarını 24 Ocak Perşembe günü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısında tanıtacak.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Finike Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Nail Dülgeroğlu ve MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar, 24 Ocak Perşembe günü saat 13.00'da Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısına tüm Finikelileri davet etti.

MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğu, “Cumhur ittifakında hem AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nın anlaşması üzerine Finike'de aday gösterildiğim için çok mutluyum. Seçimlerde açık ara Finike'de kazanacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımıza aşkla başladık. Finike'nin kalkınması için her türlü fedakarlığı göstereceğiz. Herşey Finikemiz için. Tüm Finike halkımızı 24 Ocak Perşembe günü Anraka Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantımıza davet ediyorum. Finike halkımızın yanımızda olması bizi gururlandıracak ve çalışmalarımızı daha bir aşkla yapmamıza vesile olacaktır” dedi.

Akpınar: “Tüm Finikeli hemşerilerimizi yanımızda görmek istiyoruz”

MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar ise, “Bilindiği üzere 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel ve mahalli idareler seçimlerinde MHP Genel Merkezi tarafından açıklanan Belediye Başkan adaylarının ve partililerin katılımı ile Ankara Arena'da yapılacağı MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanmıştı. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in olurları ile MHP Genel Merkezimiz tarafından 19 Kasım 2018 tarihinde MHP Finike Belediye Başkan Adayımız olarak açıklanan Nail Dülgeroğlu Bey'in de katılacağı 24 Ocak 2019 günü Ankara Arena'da yapılacak olan MHP aday tanıtım toplantısına Yönetim Kurulu üyelerimiz, gönüldaşlarımız ve Finikeli hemşehrilerimiz ile birlikte katılım sağlamamızı MHP Antalya İl Başkanımız Mustafa Aksoy Bey tarafımıza iletti. Bizde bu vesileyle tüm Finike halkımızı 24 Ocak Perşembe günü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yanımızda görmek isteriz” diye konuştu.