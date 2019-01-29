MHP Finike adayı Dülgeroğlu afet bölgesinde

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, geçtiğimiz günlerde Finike'de yaşanan hortum felaketinden zarar gören üreticileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Dülgeroğlu, yaşanan afetten zarar gören çiftçilere, zararlarının telafi edilmesi için verilen sözlerin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Cumhur ittifakı'nın MHP'den aday gösterdiği Finike Beldiye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, geçtiğimiz günlerde denizde oluşarak içeriye doğru yayılan hortum da zarar gören üreticileri ziyaret etti. Başkan Adayı Dülgeroğlu, hortum nedeniyle yaşanan felaketi yerinde incelerken, hayatını kaybeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Personeli Bayram Demir'in evine de taziye ziyaretinde bulundu. Dülgeroğlu, Demir'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Adayı Dülgeroğlu'na ziyaretlerinde MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar eşlik etti.

“Takipçisi olacağız”

Dülgeroğlu geçtiğimiz günlerde yaşanan hortum nedeniyle Hasyurt Mahallesi'nde zarar gören seralarda incelemelerde bulundu. Burada sera sahipleri ve çiftçilerle bir süre sohbet eden Dülgeroğlu, devletin gerekli çalışmayı yaptığını ve zararın karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Dülgeroğlu, “Gerçekten ilçe olarak çok büyük bir felaket atlattık. Devletimiz güçlüdür. İnanıyorum ki, bu afetten zarar gören, üreticilerimizin yaraları en kısa zamanda sarılacaktır. Biz de bu anlamda bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın” dedi.

“Taziye ziyaretlerinde bulundu”

Gün boyu hem taziye hem de üreticileri yerinde ziyaret eden Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Sahilkent Kum Mahallesi'nde hayatını kaybeden Mustafa Teke'nin, Hasyurt Mahallesi'nde hayatını kaybeden Ercan Uzunoğlu ile Çavdır Mahallesi'nde vefat eden Saliha Ergin ve Halime Kayışlı'nın da evlerini ziyaret ederek ailelerine başsağlığında bulundu.