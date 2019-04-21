MHP lideri Bahçeli: "YSK yükün altından nasıl kalkacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "YSK Türkiye'nin kaderiyle oynayamaz. Bizim merakımız YSK'nın bu kadar ağır bir yükün altından nasıl kalkacağıdır. YSK'nın 7 asil, 4 yedek üyesi zillete göz yumamaz" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında il başkanları ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. İki gün süren kampın kapanış toplantısında konuşan Bahçeli, kamp süresince belediye ve il başkanları arasında kaynaşma ve kucaklaşma gerçekleştirildiğini kaydetti. 31 Mart yerel seçimleri neticesinde CHP'nin üç büyük şehirde yönetime geçmesini değerlendiren Bahçeli, bu sonucun tüm yönleriyle analiz edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyelerinin CHP'nin yönetimine geçmesinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne güvensizlik olarak görülmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, "CHP'nin ulaştığı sonuçlar abartılmamalıdır. Nitekim ittifak halinde aldıkları oy oranı Cumhur İttifakı'nın çok gerisindedir. Milletimizin verdiği karara kuşkusuz riayet eder, saygı duyarız. Sandığa yansıyan hür, tertemiz ve şaibesiz iradeye sonuna kadar sadakat gösteririz. Biz yaşayacaklarımızı yaşayıp gerekli neticeleri çıkardık. 15 Temmuz gecesi hainlerin lehine kadeh kaldıran şahsın Edirne'ye belediye başkanı olmasını, sırf sandıktan çıktı diye ahlaken kabul edemeyiz. TKP'den Tunceli Belediye Başkanı olan şahsın Dersim dayatmasına hoşgörü gösteremeyiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına gölge düşürme izansızlığına duyarsız kalamayız. Milli bekaya, milli ruha, milli şuura ters ve şaşı bakanlar belki sandıktan çıkmışlardır, ama milli vicdanda mahkum olmaktan da kurtulamamışlardır. Gelişmelerin başka izah ve ifadesi olmayacaktır. Ne yapalım seçildi diyerek Komünist şarlatanlığa göz mü yumalım? Ne diyelim varsın Tunceli de Dersim olsun kepazeliğine sessiz mi kalalım? Türkiye düşmanlarına tekmil veren, işgal ve ihanete tezahürat yapan kim olursa olsun böyle kişiler katıldıkları seçimde kullanılan oyların tamamını alsalar bile maşeri vicdanda her zaman sorgulanacaklar, meşruiyetleri tartışmaya açık kalacaktır" şeklinde konuştu.

"Acizlerin ellerinde dürbün varsa bizde de teleskop var"

Bahçeli, "31 Mart'ta PKK, CHP'nin lehine çalışmadı mı? 31 Mart'ta FETÖ karanlık propagandasıyla zilletin yanında durmadı mı? Türkiye'nin siyasi ve ekonomik yıkımını hedefleyen iç ve dış odaklar CHP'nin taşeronluğuna umut bağlamadı mı?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına onca usulsüzlük, onca haksızlık, onca sandık hileleriyle seçilen şahsın Saraçhane'deki konuşmasında iç ve dış odakları selamladığını söyleyen Bahçeli, "Terörist Demirtaş övgüleri yakın tehlikenin işareti sayılmayacak mı? FETÖ'cüler kimi kutladı? PKK'lılar kimin için sevindi? İki gün önce CHP'nin destekçisi PKK'lı teröristler dört vatan evladını Türkiye-Irak sınırında şehit etmedi mi? 'Kanırta kanırta kazanmaktan bahseden, Binali Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşıp bir bardak soğuk su içmesini öneren alçak FETÖ'cüler kimin şakşakçılığına soyundular? 'Artık normalleşme zamanıdır' diyerek gizemli mesajlar veren, 'hiddetle yola çıkanlar kaybedecek' sözünü dillendirip Ahmet Yesevi istismarıyla kahinlik yapan siyasi eskiler, içinden çıktıkları partileriyle hesaplaşmak için CHP'yi siper olarak kullanmadılar mı? Neymiş, 30 kilometre ötesini görebilen dürbünleri varmış da, önceden olacakları öngörüyorlarmış. Bunlar anlaşılan dürbünün tersinden bakıyorlar. Sevsinler sizin küf bağlamış dürbününüzü. Bu nedenle de haksızlığa uğramışlar. Bir metre önünü görmekten acizlerin ellerinde dürbün varsa, bizde de teleskop vardır. Bu sayede siyasetin kara deliklerini görmekle kalmıyoruz, maksatlarını da deşifre ediyoruz" diye konuştu.

Bahçeli, Atatürk'ün partisinin Türkiye muhaliflerinin çatı kuruluşu, Türk düşmanlarının ana karargahı, HDP'nin ana kucağı haline gelmesinin vahim bir senaryonun varlığına çok net işaret olduğunu söyledi.

"Antalya'da hainler cirit atacak"

31 Mart'tan sonra PKK'nın bu defa büyükşehir belediyelerine CHP'nin taşıyıcı bedenliğiyle nüfuz edeceğini aktaran Bahçeli, dağlarda kovalananların belediyelere konuşlanacağını söyledi. Zilletin bedelinin çok ağır olacağını söyleyen Bahçeli, "Bu gidişle FETÖ, kaybettiği mevzileri yerel yönetimler üzerinden tekrar kazanacaktır. Bundan sonra Antalya'da hainler daha fazla cirit atacaktır. Karşımızdaki operasyon küreseldir, mazisi iki asra dayanmaktadır. Bize göre tüm hesaplar 2023'e göre yapılmıştır. Eğer Cumhur İttifakı ayakta kalamazsa bundan sonra yerel yönetimler kanalıyla palazlanan PKK'lılar, FETÖ'cüler, Geziciler, çukurcular, Sorosçular, teslimiyetçiler daha da güçlenerek Türkiye'nin boğazına sarılacaklardır. Hesap kirlidir, karanlıktır, vandaldır. Bunu görmek, bunu bilmek lazımdır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karıştırılması uzun vadeli pis bir senaryonun ilk etabıdır. Sandığa gölge düşürülmesi, Büyükçekmece ve Maltepe'de yaşanan sahtekarlıklar şiddetli bir dalganın ilk habercileridir. Gelişmelere milli beka zaviyesinden bakmak çok mühimdir. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sürekli mazbata vurgusu yapması, seçimin ertesinde Anıtkabir ziyareti, her gün televizyonlardan dedikodu yayması üzerinde özenle çalışılmış sinsi bir hazırlığın eseridir" değerlendirmesinde bulundu.

"YSK'nın 7 asil, 4 yedek üyesi zillete göz yumamaz"

Bahçeli, "Bu nedenle YSK İstanbul'daki sandık yolsuzluklarına bigane kalamaz, vebale ortak olamaz, Türkiye'nin kaderiyle oynayamaz. Olağanüstü itiraza konu olan üç valiz dolusu belgeyle tevsik edilmiş iddiaların tam ve eksiksiz incelenip adalet ve hakkaniyete uygun şekilde sonuçlandırılması YSK'nın tarihi görevidir. Bizim merakımız YSK'nın bu kadar ağır bir yükün altından nasıl kalkacağıdır. YSK herhangi bir şekilde meşru ve hukuki bir destek alacak mıdır? İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla birlikte MİT ve emniyet birimleri lazım gelen bilgileri paylaşıp olağanüstü itiraz sürecinin sağlıklı ve vicdanen isabetli bir netice vermesine katkı sunacaklar mıdır? Varsayalım ki, FETÖ'cüler tespit edildi. Buna rağmen YSK seçim yenileme kararı almazsa 15 Temmuz'da şehit düşen 251 vatan evladının yüzüne mahkemeyi kübrada nasıl bakılacaktır? 2 bin 193 gazinin hakkını hukukunu kim koruyacaktır? Hatta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün isim değişikliği gündeme getirilecek midir? YSK'nın 7 asil, 4 yedek üyesi zillete göz yumamaz. İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir. Ne İstanbul ne de Türkiye sokakta bulunmuştur. Nice bedeller ödeyerek devletimizi kurduk. Nice badirelerden geçerek vatanımızı kurtardık. Nitekim Türkiye düşmanlarına çalınmış oylarla hiçbir vatan köşesini veremeyiz, vermemeliyiz" dedi.

Bahçeli, büyükşehir belediyelerinin imkanlarıyla şöhret, makam ve para sahibi olmak için kollarını sıvayanlara sessiz kalmak, tepkisiz durmak, hukuk ihlallerine, adalet ihmallerine kulak tıkamanın Türkiye'yi ateşe atmak olacağını söyledi.

"Kozmik oda operasyonunu andıran girişim"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın koltuğuna oturur oturmaz belediyenin ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında inceleme ve araştırma yaptırmaya kalkışmasının iyi niyetli ve safiyane bir idari tasarruf olarak görülmeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Bu telaş niyedir?" dedi. Bahçeli, "Bir nevi kozmik oda operasyonunu andıran bu girişimin İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından durdurulması isabetli olsa da zorlama ve dayatmalar anlaşılan son bulmayacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanının kimlerin eline geçeceği meçhuldür" diye konuştu.