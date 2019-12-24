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Midelerinde ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucuyla havalimanında yakalandılar

Fas’tan Antalya’ya gelen ve havalimanında şüphe üzerine hastaneye sevk edilen 4 şahsın çekilen tomografisinde, uyuşturucu madde yuttukları ortaya çıktı.

Fas'tan Antalya'ya gelen ve havalimanında şüphe üzerine hastaneye sevk edilen 4 şahsın çekilen tomografisinde, uyuşturucu madde yuttukları ortaya çıktı. Gözaltına alının şahısların yuttukları uyuşturucuyu çıkarma işlemi hastanede devam ederken, şu ana kadar 3 kilo 400 gram uyuşturucu çıkarıldı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapısı Narkotik Suçları Büro Amirliği görevlilerince kurye olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Fas'ın Casablanca şehrinden uçakla Antalya'ya gelen Fas uyruklu S.B.D., Z.B., A.J. ve A.M. isimli şahısların uluslararası kurye olarak uyuşturucu madde getirebilecekleri değerlendirildi.


Görevliler tarafından yapılan sorgulamada, yutarak uyuşturucu madde naklettikleri yönünde kuvvetli şüphe oluşturan şahıslar, hastaneye sevk edildi. Hastanede çekilen tomografi görüntülerinde şahısların uyuşturucu madde yuttukları tespit edildi.



"3 kilo uyuşturucu çıkardılar"


Hastanede yapılan tespit sonrasında şahıslar vücut boşluklarında, midelerinde ve bağırsaklarında her biri ortalama 10 gram ağırlığında olmak üzere kapsül halindeki marok esrar (Fas esrarı) olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeleri doğal yollardan çıkarmaya başladı.


Emniyetten alınan son bilgiye göre, 400 kapsül toplamda daralı 3 kilo 400 gram Fas esrarı çıkarıldı. Şahısların vücutlarında bulunan uyuşturucu dolu kapsülleri çıkarma işlemi, müşahede altında görevlilerin gözetiminde devam ediyor.


Şüpheli şahıslar, haklarında “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Uluslararası Ticareti Yapmak, Sağlamak ve Nakletmek” suçundan işlem yapılmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

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