Migren hastalarına yeni umut

Masaj yöntemi ve diyet uygulamasının olacağı yepyeni tedavi sisteminin yolda olduğu bildirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi dinamik kadrosuyla birçok sağlık hizmetini hastalarına sunmaya devam ediyor. Hastane, yeni sağlık hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Nörolojik rahatsızlıkların başında yer alan migren hastalığı için yeni tedavi metotlarının uygulanacağı birimin altyapı çalışmaları tamamlandı. Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, açılacak yeni poliklinik hakkında bilgi vererek, “Migren hastalığı: kronik baş ağrıları içerisinde ilk sıralarda yer alan, toplumda yaygın görülen ve yaşam standartlarını bozan bir hastalık grubudur. Migren, uygulanan tedaviyle birlikte düzenli bir yaşam istemektedir. Değerli hocalarımızın katkısıyla birlikte başta migren olmak üzere birçok farklı birimlerin tedavisini bünyemizde barındırmaya başlayacağız” dedi.

“Masaj ve diyet yoluyla ağrılara son”

ALKÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özşimşek, ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayça Uyan migren polikliniğinin işleyişi hakkında Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ile bir araya geldi. Yeni tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Özşimşek, "Sosyal ve psikolojik sorunları beraberinde getiren migreni masaj ve diyet yoluyla tedavi ediyoruz. Şimdiye kadar tedavi uyguladığımız hasta gruplarında ve çalışmalarımızda ciddi bir ilerleme sağlandı. Fizyoterapist hocamızla migren hastalarımıza iki farklı masaj yöntemi uyguluyoruz. Bu tedaviler yurt dışında da kullanılmaktadır ve fayda sağladığı da ispatlanmıştır. Araştırma Görevlisi Uzman Diyetisyen Hatice Baygut'un da desteği aldığımız tedavide migren tanısı konan hastalarımızın rahatsızlığını tetikleyen yiyecek ve içeceklerden uzak durması içinde bir diyet programı uyguluyoruz "diye konuştu.

Migren tanısının nasıl konulduğu ve yeni tedavi yönteminden bahseden Özşimşek, “Migren, nöroloji hekimi tarafından detaylı muayene, görüntüleme ve tahlil sonuçlarına göre konulur. Şiddetli baş ağrısı başın tek bir yanında hissedilir. Bulantı, kusma, ışığa veya sese karşı hassasiyet baş ağrısına eşlik edebilir. Atakların sıklığı, süresi ve şiddeti kişiye göre değişebilir. Fizik muayene, görüntüleme sonuçlarını neticesinde hastalarımıza bu yeni tedavi metotlarımızı uygulamaya başlayacağız” dedi.

“Migrende uygulanan tedavi metotları”

Migren polikliniğinde uygulanacak tedavi yöntemi hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Ayça Uyan, “Miyofasyal gevşetme teknikleriyle Osteopatik Kraniosakral tedaviyi kıyasladık. Migren tedavisinde hastalarımıza kraniosakral ve çene tedavisi yöntemlerini uyguladık. Olumlu sonuçlar aldık. Geri dönüşler bizleri sevindiriyor” diye konuştu.