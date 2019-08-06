Milli antrenör Özdiyar'ı köpeği yalnız bırakmadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yelken milli takım antrenörü 55 yaşındaki Cemal Özdiyar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Morga, Özdiyar'ın 3 yıldır beslediği can dostu "Kropi" isimli köpeği de getirildi.

Dün, Alanya ilçesinde kalp krizi geçiren ve gittiği hastanede hayatını kaybeden Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar'ın, cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Özdiyar'ın cenazesini almaya ablası geldi. Abla Saygın, kardeşinin 3 yıldır beslediği can dostu "Kropi"yi de morga getirdi. Özdiyar'ın, cenazesi morgtan alınarak toprağa verilmek üzere İzmir'in Karşıyaka ilçesine götürüldü.