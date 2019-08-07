Milli antrenör toprağa, can dostu köpeği hayvanseverlere verildi

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yelken milli takım antrenörü Cemal Özdiyar, İzmir'de toprağa verilirken birlikte yaşadığı ve Özdiyar'ı morgda yalnız bırakmayan can dostu köpeği 'Kropi'nin hayvansever bir aileye verildiği belirtildi.

Geçtiğimiz Salı günü Antalya'nın Alanya ilçesinde kalp krizi geçiren ve gittiği hastanede hayatını kaybeden Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Tabutunun üzerine Karşıyaka Spor Kulübü bayrağı konulan 55 yaşındaki Özdiyar için ilk olarak Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi'nde tören düzenlendi. Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi Başkanı Seyhan Evlioğlu bir konuşma yaparak, Özdiyar'ın faaliyetlerini anlatarak üzgün olduklarını dile getirdi. Törende milli antrenörün ağabeyi Kemal Özdiyar, ablaları Meral Genişyürek ve Emel Saygın da gözyaşlarını tutamadı.

Tören sonrası Cemal Özdiyar'ın cenazesi, Beşikcioğlu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Can dostu köpeği hayvansevere emanet

Öte yandan yalnız yaşayan Cemal Özdiyar'ın 3 yıldır beslediği can dostu ‘Kropi' ismindeki köpeği de cenazesi morgdan alınırken sahibini yalnız bırakmamıştı. Büyük üzüntü yaşadığı öğrenilen köpeğin, yakınları tarafından hayvansever bir aileye sahip çıkılması için verildiği belirtildi.