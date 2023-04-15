Milli cimnastikçi Adem Asil'den bir altın madalya daha

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda final mücadeleleri çekişmeli anlara sahne olurken, erkekler halka aleti finalinde Adem Asil altın madalya kazarak bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu

11-16 Nisan tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda yapılan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası bugün de hız kesmeden devam etti. Türkiye erkekler milli takımında Adem Asil mücadele ederken, kadınlarda ise Bilge Tarhan ve Ceren Biner derece için yarıştı. Geçtiğimiz günlerde erkekler genel tasnif kategorisinde altın madalya kazanan Adem Asil bugün ise halka aleti finalinde birinciliği elde ederek Avrupa şampiyonu oldu.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı şampiyonada bugün elde edilen dereceler ise şöyle:

Erkeler yer aletleri

Altın madalya: Luke Whitehouse (Britanya)

Gümüş madalya: Artem Dolgopyat (İsrail)

Bronz madalya: Milan Hosseini (Almanya)

Kadınlar asimetrik paralel

Altın Madalya: Alice D'Amato (İtalya)

Gümüş Madalya: Rebecca Downie (Britanya)

Bronz Madalya: Elisabeth Seitz (Almanya)

Erkekler halka aleti

Altın Madalya: Adem Asil (Türkiye)

Gümüş Maldaya: Vahagn Davtyan (Ermenistan)

Bronz Madalya: Eleftherios Petrounias (Yunanistan)

Kadınlar atlama masası

Altın Madalya: Coline Devillard (Fransa)

Gümüş Madalya: Asia D'Amato (İtalya)

Bronz Madalya: Lisa Vaelen (Belçika)

Erkekler kulplu beygir

Altın Madalya: Rhys McClenaghan (İrlanda)

Gümüş Madalya: Maxime Gentges (Belçika)

Bronz Madaly: Artur Davtyan (Ermenistan)

Şampiyona yarın erkekler ve kadınlar alet finalleriyle sona erecek.