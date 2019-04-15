Milli Düşünce Merkezi Derneği'nin 2'inci şubesi Antalya'da kuruldu

Milli Düşünce Merkezi Derneği'nin (MDM) İstanbul'dan sonra 2'inci şubesi Antalya'da kuruldu ve ilk Yönetim Kurulu oluşturuldu.

Merkezi Ankara'da olan Milli Düşünce Merkezi Derneği'nin (MDM) İstanbul'dan sonra 2'inci şubesi Antalya'da kuruldu. 2008 yılından bu yana Ankara'da faaliyetlerini sürdürmekte olan dernek yönetim kurulu, ikinci şubesinin Antalya'da kurulmasına karar verdi. Antalya Şubesi kuruluş çalışmaları tamamlanarak, kurucular kurulu toplumun farklı kesimlerini temsil eden üyelerden oluşan ilk Yönetim Kurulu'nu oluşturdu. Üyelik çalışmalarının tamamlamasının ardından en yakın zamanda ilk genel kurul gerçekleştirilerek, organlarını oluşturulacak.

Antalya Şubesi kurucu Yönetim Kurulu üyeleri; Başkan emekli bürokrat Dr. Ali Yılmaz, Başkan Yardımcıları Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Sayın ile Makine Mühendisi Necati Ayhan, Genel Sekreter emekli emniyet müdürü Turgay Çalışkan, Sayman Melike Tamer Köse, Üyeler Ankara Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlhan Gölbaşı ve Harita Mühendisi İlhami Okudan olarak belirlendi.

Siyaset üstü bir yaklaşım

Derneğin kuruluş amacı, milli menfaatleri merkeze alarak, Türkiye'nin iç ve dış kaynaklı tüm temel sorunlarının çözümüne, siyaset üstü bir yaklaşımla katkı sağlayacak fikirler üretmek, ortak akılla üretilen düşünceleri paylaşmak ve bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkenin yararına olacak her türlü toplumu bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmek olarak açıklandı. Konuya ilişkin dernekten yapılan açıklamada, derneğin hem kamu kuruluşları hem de diğer STK'lar ile uyum ve koordinasyon içerisinde faaliyetlerini yürüterek, düşüncelerini zaman zaman kamuoyu ile paylaşacağı belirtildi. Açıklamada, "Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden fikirlerini ortaya koyacak, öfke ve kavga dili kullanmayacak. Hiçbir partinin yanında ya da karşısında değildir. Derneğimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olup, milli meselelere duyarlıdır. Ülkesini, bayrağını ve milletini sevme noktasında milliyetçidir. Kısaca, “Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır” deyişinde kendisini bulmuştur. Antalya Şubesi ilk genel kurulunu yasal süre içerisinde merkez tüzüğüne bağlı kalmak kaydıyla yapacak, üstleneceği temel görevlerini ve amaçlarını, izleyeceği yol haritasını, şube faaliyet programını ve tüm iletişim adreslerini ayrıntılı bir şekilde kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadelerine yer verildi.