Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Biz dünyayla rekabet ediyoruz, yarışıyoruz"

Antalya'da il milli eğitim müdürleriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hedefimiz bir şehri memnun etmek değil. Bir şehirdeki ebeveynlerin eğitimden mutlu olmalarını sağlamak değil. Bizim hedefimiz Türkiye içinde belli bir noktaya gelmek değil. Biz dünyayla rekabet ediyoruz, yarışıyoruz. Biz küresel olarak neredeyiz? Bunun hesabını vermek zorundayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da bir otelde il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen ‘MEB 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan ve 2023 Eğitim Vizyonu'nda gösterilen hedeflerin aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, vizyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüyen tüm alanlarda devam eden çalışmaların bir parçası olduğunu kaydetti.

"Tek bir beynin hareketiymiş gibi gerçekleştirilerek yapılabilecek bir iş"

Eğitim içeriğini ve işlemlerini ekonomiden ve demokrasiden ayrı görmediklerine dikkat çeken Bakan Selçuk şöyle konuştu:

"Birlikte iç içe geçmiş bir vücut olarak değerlendiriyoruz. Bundan dolayı da meseleyi çok daha geniş bir perspektifte, çok daha küresel bir perspektife ele alma zaruretimiz var. Bu manada burada planladığımız, düzenlediğimiz, yapacağımız inşallah gerçekleştireceğimiz bu çalışma bütün milli eğitim müdürü arkadaşlarımızın, teşkilattaki kıymetli mesai arkadaşlarımızın aynı dili konuşmak ve duyguyu paylaşmak konusunda bir fırsatı olarak görüyoruz. Bu fırsatı değerlendirmek birçok açıdan önemli. Eğer 2023 eğitim vizyonu sadece bir dokümansa ve belgeyse o zaman yapacak bir şey yok. Bu belge eksiği eksiğiyle fazlasıyla hepimize bir hiza taşı olsun, ortak anlayış belgesi olsun. Hepimizin aynı hedef üzerinde yoğunlaşmasına vesile olsun diye yazıldı. Yoksa Bir belge olmaksızın da herkes kendi davranışlarını en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. Ama bu birlikte yapılabilecek ortak bir zihin alanı oluşturarak, sanki tek bir beynin hareketiymiş gibi gerçekleştirilerek yapılabilecek bir iş"

"Makul çerçeveye gitmekte zorlanırız"

Bakan Selçuk, "Eğer hepimiz bir tarafa çekersek, belirli konularda belirli bir ortak paydayı gözetmezsek o zaman idealimize ve ulaşmak istediğimiz makul çerçeveye gitmekte zorlanırız. Herhangi bir konuda, diyelim ki bu salondan masayı dışarıya çıkarmak gibi bir hedefe sahipseniz bu hedefin ne olduğunun iyi tanınmış olması lazım. Aksi halde bir grup içeriye tutmayı çalışır, bir grup dışarıya çıkartmaya çalışır" dedi.

"Hedefimiz bir şehri memnun etmek değil"

3 gün boyunca yapılacak olan çalışmada milli eğitim müdürlerinin sahada ortak bir payda doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığının genel anlayışı çevresinde bir hedefte kilitlenmek zorunda olduğunu ifade eden Selçuk, "Siz kendi birikiminizi dikkate alarak kendi zenginliklerinizi, kendi şehrinizin farkılılıklarını dikkate alarak bize örnek olabilecek, numune teşkil edecek farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Ama bunun ötesinde de şeyler de olabilir. Siz kendi şehrinizi hatta Türkiye'yi aşıp, uluslararası düzeyde nitelikli işler yapabilirsiniz. Ortak payda hepimizden müşterek olan kısım onun üstünde şehirlerin kendilerine özgü, müdürlerimizin kendilerine özgü geliştirecekleri bu renkler, farklılıklar ama yukarısını konuşuyorsak uluslararası standartlara uygun çok daha iddialı işler yapmak. Bu üç katman ortak payda, şehrin diğer şehirlere göre güzel işlere imza atması ve uluslararası başarılar. Bu üç katmanda neler yapacağımız Türkiye için çok önemli. Hedefimiz bir şehri memnun etmek değil. Bir şehirdeki ebeveynlerin eğitimden mutlu olmalarını sağlamak değil. Bizim hedefimiz Türkiye içinde belli bir noktaya gelmek değil. Biz dünyayla rekabet ediyoruz, yarışıyoruz. Biz küresel olarak neredeyiz? Bunun hesabını vermek zorundayız. Bunun hesabını verirken her şehir öncelikle kendi içindeki imkan farklıklarını azaltmaya yönelik gayretlerinin yanı sıra, bu farklılıklarını nitelik boyutunda azaltılmasına gayret etmeli. Diğer türlü sadece nicel hedeflere yönelmiş olan bir şehrin nitelik üzerinde bir inşa gerçekleştirmesi elbette ki çok mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Hayata geçtiğini göreceksiniz"

3 gün sürecek olan çalıştay hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, gruplar ve istişare atmosferi oluşturarak, yapılan işlerin değerlendirme ihtiyacı gördüklerini kaydetti. Selçuk, "Önümüzdeki süreçte şunu da göreceksiniz; peş peşe her ay birkaç tane büyük etkinliğin 2023 belgesinin hedefleri doğrultusunda hayata geçtiğini göreceksiniz. Şehirlerin kendi başına yapmaya gayret ettiği projeleri ulusal düzeyde yapmanın dönemini birlikte başlatmış olacağız. Buradan döndüğünüzde ilçelerimize okullarımızdaki yöneticilere yansıması ve bu yansımaların soncunda vizyon belgesinin hedefleri doğrultusunda tüm okullarına üretken olması ve okulun kendine özgü amaçlarının billurlaşması ve heyecan dalgasıyla kalmasını bekliyoruz. Bu bütün mutfakta çalışan arkadaşlarımızın omuzlarında yükselecek bir durum. Buradaki kritik faktör genel eğitimde öğrencidir ama uygulamada öğretmen ve yöneticilerdir. Net bir şey ifade etmek isterim; bu meseleyle ilgili çalışmalar yoğunlaştıkça, işin içine girdikçe bunun yapılabilirliği konusunda inancımız gayretimiz çok daha yükseliyor. İçine girdikçe çok daha iyi şeyler yapabiliriz.