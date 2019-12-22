Milli E?itimden ??retmenlere mazerete ba?l? yer de?i?ikli?i hakk?

S?zle?meli ??retmenler i?in ara tatilde tayin imkan? tan?nmas? y?n?ndeki talebe Milli E?itim Bakanl???ndan olumlu yan?t geldi

E?itim Bir Sen'in s?zle?meli ??retmenlerin kadroya al?nmas? y?n?ndeki talebi ve ard?ndan i? b?rakma eylemi karar?n?n ard?ndan bakanl?k ??z?m i?in ad?m att?.

Memur Sen Konfederasyonuna ba?l? E?itimciler Birli?i Sendikas? s?zle?meli ??retmenlik uygulamas?na son verilmesi istemiyle 30 Aral?k'ta i? b?rakma eylemi ger?ekle?tirme karar? ald?, karar sosyal medyada 132 bin payla??m ile g?ndeme oturdu. S?zle?meli ??retmenler i?in ara tatilde tayin imkan? tan?nmas? y?n?ndeki talebe Milli E?itim Bakanl???ndan olumlu yan?t geldi?ini belirten Memur Sen Antalya Temsilcisi ve E?itim Bir Sen ?ube Ba?kan? Mustafa ?oban, ?S?zle?meli ??retmenlerimiz, kendilerine 2020 yar?y?l tatili d?neminde mazerete ba?l? yer de?i?ikli?i hakk? veren Bakanl??a, soruna duyars?z kalmayarak ??z?m iradesini g?stermesinden dolay? m?te?ekkirdir? dedi.

Sorunlar?n nihai ??z?m? bekleniyor

?oban, ?Milli E?itim Bakanl??? 2020 Yar?y?l Tatili Kadrolu ??retmenlerin Aile Birli?i, Sa?l?k, Can G?venli?i Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Di?er Nedenlere Ba?l? Yer De?i?tirme Duyurusu yay?mlayarak s?zle?meli ??retmen olarak g?rev yapmakta iken s?zle?me gere?i ?? y?ll?k ?al??ma s?resini tamamlay?p ??retmen kadrolar?na atananlara il i?i ve iller aras?nda mazerete ba?l? yer de?i?ikli?i hakk? tan?d?. ?? y?ll?k hizmet s?resini tamamlayan s?zle?meli ??retmenlere de aile birli?i ba?ta olmak ?zere, mazerete ba?l? yer de?i?ikli?i hakk? verilmesi talebimizi ?e?itli platformlarda dile getirmi?tik. Giri?imlerimizin, ?abalar?m?z?n ve m?cadelemizin sonu? vermesi, bizleri de s?zle?meli ??retmenlerimizi de memnun etmi?tir. S?zle?meli ??retmenlerimizin sorunlar?n?n nihai ??z?m?n?n, s?zle?melilik stat?s?n?n sona erdirilerek kadro g?vencesine kavu?turulmas? ger?e?inden ge?ti?i unutulmamal?d?r. E?itim-Bir-Sen olarak, hizmet kolundaki s?zle?meli personelin ve s?zle?meli ??retmenlerin kadro m?cadelesinin bayraktarl???n? yapmaya, onlar?n sesi olmaya devam edece?iz? ?eklinde konu?tu.