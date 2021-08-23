Milli karateci Kemer'e madalya ile döndü

Milli karateci Müşerref Özdemir, son katıldığı şampiyonadan da Kemer'e madalya ile döndü.

Finlandiya'nın Tampera kentinde düzenlenen Ümit Genç U21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Kemer'in gururu Müşerref Özdemir, 48 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak madalya koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeyi başardı.

Toplam 45 ülkeden bin 8 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve Kemer'e bir kez daha büyük bir gurur yaşatan Müşerref Özdemir, daha önce de dünya şampiyonu olarak adını Kemer tarihine yazdırmayı başarmıştı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer'in evladı Müşerref Özdemir ile gurur duyduklarını söyledi.

Başarıdan başarıya koşan milli karateci Müşerref Özdemir'i gönülden kutladığını belirten Başkan Topaloğlu, “Müşerref her zaman Türkiye ve Kemer'in adını en iyi şekilde temsil etti ve etmeye de devam ediyor. Son katıldığı organizasyonda Avrupa üçüncüsü olarak bize bir kez daha gurur yaşattı. Kendisini ve babası Tahsin Özdemir'i tebrik ediyorum. Daha önce kendisi dünya şampiyonu olduğu zaman meclis kararıyla kendisine çeşitli ödüller vermiştik. Ayrıca Arslanbucak Mahallesindeki belediyemize ait spor tesislerine kızımızın adını verdik. Belediye olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.