Milli Mücadelenin 100'üncü yılında görkemli kutlama

Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı Gençlik Haftası için Antalya'da geri sayım başladı.

Antalya Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği Gençlik Haftası kutlamaları 15 Mayıs Çarşamba sabahı Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayacak. Gençlik Merkezi üyeleri, yurtta kalan öğrenciler ve başarılı sporcular Valilik makamına ziyaretlerde bulunacak. Cumhuriyet Meydanı ile Kent Meydanı arasında Milli Mücadelenin 100'üncü yılı Bisiklet Turu gerçekleşecek.

15-19 Mayıs tarihleri arasında Antalya'nın dört bir tarafında gerçekleşecek etkinlikler arasında bisiklet turu, Likya Yolu Doğa Yürüyüşü, Milli Mücadele'nin 100'üncü Yylı Squash Yüzme, Futsal, Basketbol turnuvaları, yüz genç ile model uçak yapımı sergisi, Gençlik Merkezi Ritm gurubu Konseri, Milli Mücadele ve Atatürk konulu Drama Topluluğu etkinliği, Hacıvat-Karagöz Ramazan Eğlencesi, Drama Tiyatro gösterisi, Resim Sergisi,Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı Acapella Konseri gibi farklı gün ve saatlerde etkinlikler gerçekleşecek.

100 gençten Model Uçak Sergisi

Kutlamalar Antalya Spor Salonu çevresinde çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerle devam edecek. Programın devamında Antalya tarihinde bir ilk yaşanacak, Milli Mücadelenin Tekne Turu-fly Board ve Motorlu Yamaç turu gösterisi yapılacak. Aynı günün akşamı Cumhuriyet meydanında 81 il ve 19 ülkede aynı anda Dünya Atabarı Oynuyor Milli Mücadelenin Halk Oyunları Gösterisi gerçekleştirilecek. Beach Park, Varyant, Cumhuriyet Meydanı Fener alayının ardından Cumhuriyet meydanında Şebnem Ferah konseri düzenlenecek. Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde, 15-19 Mayıs tarihleri arasında Cavide Faruk Kadam Gençlik Merkezinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi 100 genç ile Model Uçak Yapımı Sergisiyle gençlerin yetenekleri keşfedilecek.

Tekne Turu-fly Board ve Motorlu Yamaç turu

Cumartesi günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Likya Yolu yürüyüşü yapılacak. Milli Mücadelenin 100'üncü yılında gençler, doğayla iç içe bir gün geçirecek. Program doğrultusunda 19 Mayıs Pazar günü Kaleiçi Yat limanı-Varyant açıkları arasında bayraklarla süslenen Milli Mücadelenin 100'üncü yılı Tekne Turu-fly Board ve Motorlu Yamaç turu gösterileri de yer alıyor.

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan Gençlik Haftası etkinliklerinin hem gençlik, hem de spor yönüyle Antalya ve ilçelerinde coşkulu bir şekilde kutlanacağını ve gençlerin unutulmaz anlar yaşayacağını belirti.