Milli Savunma Eski Bakanı Vecdi Gönül Kepez'de

Milli Savunma Eski Bakanı ve TBMM Eski Başkanı Vecdi Gönül, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti.

Kepez Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Hakan Tütüncü, kendileri için onur vesilesi olan bu ziyaretten duyduğu mutluğu dile getirdi. Milli Savunma Eski Bakanı ve TBMM Eski Başkanı Vecdi Gönül'ün siyasette yol gösterici olduğunu ve onun siyaset tecrübelerinden faydalandıklarını söyledi. Kepez'e yaptıkları hizmetleri aktaran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye kazandıracakları yeni yatırım projelerini de anlattı.

Kepez'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Milli Savunma Eski Bakanı ve TBMM Eski Başkanı Vecdi Gönül de, Başkan Hakan Tütüncü'ye çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.