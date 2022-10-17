Milyonlarca turistin akın ettiği dünyaca ünlü sahilde yağmur sessizliği

Zaman zaman yağmurun etkili olduğu turizmin başkenti Antalya'da her yıl milyonlarca turistin ve vatandaşın uğrak noktalarından olan dünyaca ünlü Konyaaltı sahili sessizliğe büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli yağmura karşı uyarılan Antalya'da, 3 gündür zaman zaman yağmur etkili oluyor. Uyarıların ardından Antalya'da her yıl milyonlarca turistin ve vatandaşın uğrak noktalarından olan dünyaca ünlü Konyaaltı sahili sessizliğe büründü. Sahile gelen az sayıda turistin denize girerek ara ara kendisini gösteren güneş karşısında güneşledi. Yerli vatandaşlar ise daha çok balık tutarak ve arkadaşları ile sohbet ederek zamanı değerlendirdi. Bazı vatandaşlar ıssızlaşan sahilde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Birçok kişi ise denize ayaklarını sokmayı tercih etti.

"Biz de bu sessizliği değerlendirerek, kafamızı dinlemek istedik"

Arkadaşı ile sahile gelen Osman Samet Okur, “Havanın kapalı olmasından dolayı denizde kimsenin olmadığını gördük. Güzel bir manzarası var herkesin gelip görmesini isterdim. Biz de bu sessizliği değerlendirerek, kafamızı dinlemek istedik. Konyaaltı sahili çok güzel bir sahildir. Biz de zaman zaman gelip burada denize giriyoruz. Şu an daha çok turistler denize giriyor” dedi.

Sahilin bugün çok sessiz olduğunu belirten Adem Aslantaş ise, “Fazla insan yok. Havadan kaynaklanıyor. Su sıcak. Bazen dersten çıkınca buraya gelerek kafa dinliyoruz” sözlerine yer verdi.