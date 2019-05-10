Mimarlık ve şehirciliğin geleceği Alanya HEP'te konuşuldu

Uluslararası Mimarlık ve Şehircilik Çağdaş İlişkiler Konferansına ev sahipliği yaptı. Dünyanın en saygın mimarları, konferansta mimarlık ve şehirciliği konuştu.

2. Uluslararası Mimarlık ve Şehircilik Çağdaş İlişkiler Konferansı, Alanya HEP Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Kongreye Cenova Üniversitesi'nden Prof.Dr. José Manuel Pagés Madrigal, Sırbistan Bilim, Mühendislik ve Eğitim Geliştirme Derneği Başkanı Assist Prof. Dr. Lazar Stosic, Altınbaş Üniversitesi'nden Prof. Dr Aykut Karaman, Girne Amerikan Üniversitesi'nden Prof.Dr. Shahin Keynoush, Tebriz Üniversitesi'nden MA. Arch. Nosratallah Bashiri, Roma La Sapienza Üniversitesi'nden Dr.Federica Tortora katıldı. Dünyanın en saygın mimarları, konferansta mimarlık ve şehirciliği konuştu.

Konferansın açılış konuşmasını Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet D. Öner yaptı. Mimarlık ve şehirciliğin günümüzün en önemli kavramı olduğunu söyleyen Prof.Dr. Öner, üniversite olarak uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr Mehmet D. Öner, “Mimarlık ve şehircilik alanında dünyada önemli bir yere sahip isimleri Alanya'da ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Şehirler, bir toplumun karakteristik özelliğidir. Bu karakteristik özellik, mimarı yapılara her zaman sirayet etmiştir. Kentleşme alanında ihtisas sahibi olanların üstlendiği bu rol, toplumda önemli bir roldür. Bu nedenle bu organizasyon Alanya'da ilk kez düzenleniyor. Mimarlık ve şehirleşme konularında dünyaca ünlü akademisyenler, bu konferansa bilimsel bildirilerini gönderdi. Konferansımıza katılan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

20 ülkeden 89 bildiri

Lumos Deluxe Resort Otel'de gerçekleştirilen konferansta, mimarlık ve şehircilik ile ilgili 20 ülkeden toplam 89 bildiri yayınlandı. Organizasyonun Komitesi Başkanı ve Alanya HEP Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hourakhsh A. Nia, “Konferansımız, mimarlığın ve şehir planlamasının geleceği konusundaki en son manifestoların ve metodolojilerin anlaşılmasını sağlamak ve paylaşmak için düzenlendi. Bu konferansın bir diğer amacı, önde gelen akademik bilim insanlarını, araştırma sonuçlarını paylaşma konusunda bir araya getirmektir. Mimarlık ve şehircilik alanında benimsenen en son yenilikleri, eğilimleri, endişeleri, karşılaşılan uygulama zorluklarını ve çözümlerini bu toplantıda dile getirme imkanı bulduk. Bu konferansı düzenlemeye yaklaşık iki yıl önce başladık. ICCAUA2019'u dünya çapında reklamımıza dayanarak organize ederken 28 ülkeden 154'den fazla makale aldık. 20 farklı ülkeden 89 bildiri kabul edildi” ifadelerinde bulundu.

Organizasyon komitesinden teşekkür

Organizasyonun Komitesi Başkanı ve Alanya HEP Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hourakhsh A. Nia, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“ICCAUA2019'un konferans başkanı olarak, konferansın başarısının nihayetinde teknik programı planlama ve organize etmede bizimle birlikte çalışan katılımcılara bağlı olduğunu biliyorum. Özellikle, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü, Profesör Dr. Mehmet Durdu Öner'e, Dr. Öğretim üyesi Murat Ertan Doğan'a, Profesör Dr. Erol R. Sayın'a, Genel Sekreter ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı ve Dr. Öğretim Üyesi Evren Ülkeryıldız'e teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantının gerçekleşmesinin katılım ve fedakârlıklarına dayandığına inandığım konferansın düzenlenmesi sürecinde tüm önerileri, destekleri ve ortaklıkları için teşekkür ederim."

Konferans, yapılan konuşmaların ardından, bilimsel ve teknik inceleme toplantıları ile devam etti. Uluslar arası konferans, iki gün sürdü.